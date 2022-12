Nonnina russa resta senza pensione 

E qui comincia il calvario burocratico. Prima per la pensione di Nikolaj, che per l’Inps risulta addirittura inesistente, a causa di un errore di trascrizione del Comune (una “i” anziché una “j”) che ancora non è stato risolto. Inoltre Alla per poter ricevere la sua pensione dalla Russia deve dimostrare annualmente di essere ancora in vita, recandosi al consolato russo a Roma. Un viaggio alla sua età difficile, costoso e non sempre possibile. L’alternativa è la stesura di un documento, che richiederebbe la presenza di un notaio e di due traduttori. Al momento non riesce ad ottenere nemmeno la pensione sociale italiana, a causa della mancanza di iscrizione all'anagrafica italiana. Ma poi a dare la mazzata finale è arrivato il conflitto ucraino: il suo conto corrente russo, dove veniva versata la pensione dalla madrepatria, è stato bloccato come prevedono le sanzioni contro Mosca. E così lei si è ritrovata senza più soldi.

Nata a Tomsk, Alla ha lavorato una vita, come ingegnere edile e come insegnante nella scuola elementare. «Mi piaceva fare entrambi i lavori, mio marito era pilota e passava tanto tempo lontano. Io ho imparato presto a cavarmela», racconta. Nel 2009 la decisione di trasferirsi in Sardegna a Sestu, al seguito della figlia Irina che già viveva lì: «Mi sono subito trovata bene, ero contenta». Poi una tragedia dopo l’altra. «Mia figlia è morta improvvisamente nel 2020. È andata a dormire e non si è svegliata più», ricorda Alla scoppiando a piangere. «Era una ragazza bella come il sole, senza malattie, sportiva, felice». La segue nel febbraio del 2022 il marito di Alla, Nikolaj, che cessa di combattere contro uno spietato tumore ai polmoni.

Ha visto le nevi della Siberia e il mare della Sardegna. Ha conosciuto il calore della gente di qui e di quella del suo Paese. Ora Alla Nedina, 79 anni, 80 da compiere ai primi di gennaio, è ostaggio della burocrazia. La sua pensione è bloccata, così come il suo conto corrente, a causa delle sanzioni per la guerra in Ucraina.

La storia

Il calvario

E qui comincia il calvario burocratico. Prima per la pensione di Nikolaj, che per l’Inps risulta addirittura inesistente, a causa di un errore di trascrizione del Comune (una “i” anziché una “j”) che ancora non è stato risolto. Inoltre Alla per poter ricevere la sua pensione dalla Russia deve dimostrare annualmente di essere ancora in vita, recandosi al consolato russo a Roma. Un viaggio alla sua età difficile, costoso e non sempre possibile. L’alternativa è la stesura di un documento, che richiederebbe la presenza di un notaio e di due traduttori. Al momento non riesce ad ottenere nemmeno la pensione sociale italiana, a causa della mancanza di iscrizione all'anagrafica italiana. Ma poi a dare la mazzata finale è arrivato il conflitto ucraino: il suo conto corrente russo, dove veniva versata la pensione dalla madrepatria, è stato bloccato come prevedono le sanzioni contro Mosca. E così lei si è ritrovata senza più soldi.

La solidarietà

Alla però non è mai stata lasciata sola: «Poco dopo la morte di mio marito i medici del reparto di Oncologia mi hanno aiutata segnalando la situazione alla Caritas, i vicini e gli amici mi aiutano a pagare le bollette, il Comune di Sestu mi ha aiutato pagando il funerale e dandomi il reddito di inclusione sociale. Insomma vorrei dire grazie a tutti». Il reddito di inclusione al momento è terminato con la fine dell’anno, ma, come prevede il bando del Comune, dal prossimo 2023 ripartirà e Alla potrà farne richiesta. Il conto russo invece resta bloccato. «Oggi tiro avanti grazie alla Caritas, al Comune, alla generosità di chi mi vuole bene. Ma se potessi tornare ad avere almeno la mia pensione sarebbe più dignitoso». Chiunque voglia aiutare può contattare la Caritas di Selargius che ha in carico il caso di Alla.

