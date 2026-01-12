VaiOnline
13 gennaio 2026 alle 00:32

Nonnina festeggiata al traguardo del secolo 

La vita si affronta con caparbietà, risolutezza, sacrificio, lavoro e un grande amore per i propri cari. È questo l’insegnamento che Barbara Grandi, fresca centenaria di Austis, ha trasmesso nel corso della sua lunga esistenza e che ha voluto ribadire con l'esempio anche ieri, durante la grande festa organizzata in suo onore, alla quale ha partecipato attivamente nonostante un recente incidente domestico che le causa dei dolorosi fastidi.

Una vita dura quella di Barbara, che ha iniziato a lavorare a soli 12 anni presso diverse famiglie nei dintorni di Austis, fino al matrimonio con Giovanni Carta con cui ha cresciuto una numerosa famiglia, riunita per l'occasione insieme all’intera comunità, all’amministrazione comunale e alle autorità locali, accorse per renderle omaggio. Giornata ricca di emozioni per la nonnina che conserva lucidità, buona forma fisica e prontezza di spirito, esempio di grande attaccamento alla comunità, da cui non si è mai separata, neanche quando il marito è dovuto emigrare per lavoro. Nella mattinata, per lei una messa di ringraziamento per il traguardo raggiunto e poi la festa con tanti regali, fiori, dolci e una targa celebrativa consegnata dal sindaco Benedetto Pitzeri.

