Nonnina fa scacco matto ai truffatori 

La truffa corre sul filo. Quello del telefono. Si è verificato anche a Sestu uno dei tanti tentativi di imbroglio a danni di persone anziane, che colpisce le categorie considerate fragili nei punti più deboli, cioè gli affetti, e nel cuore della propria casa. Ma questa volta la vittima ha reagito, ribaltando i ruoli.

La tentata truffa

È successo a P. L., una ottantenne che abita nel centro storico sestese, e pochi giorni fa ha ricevuto una telefonata improvvisa. Lo schema è quello consolidato da tante truffe simili: «Carabinieri signora; suo figlio si trova in arresto, ha investito una ragazza, lei rischia di perdere le gambe, è gravissima. Servono seimila euro per la cauzione. Una nostra pattuglia passerà presto a ritirare i soldi», dice una voce con un marcato accento laziale. E che poi aggiunge, con l’aria di chi fa una grande concessione, «se non ha contanti, vanno bene anche gioielli». La donna però, dopo i primi attimi di stupore, non si scompone. Chiede di parlare con il figlio, sente una voce di uomo che piange. Ma anche qui, rimane calma. E ha la risposta pronta: «Allora non c’è bisogno che venga la pattuglia, passo direttamente io dai Carabinieri per vedere cosa posso fare». Scacco matto, il presunto tutore dell’ordine in pochi secondi chiude la chiamata.

L’allarme

La donna prende il telefono e chiama i veri carabinieri, che la rassicurano e si complimentano con lei. Suo figlio non è stato arrestato. Del resto, non esistono carabinieri che chiamano a casa per chiedere soldi, e nemmeno gioielli. Eppure questo tipo di truffa è diffusissimo. I malviventi chiamano fingendosi i tutori dell’ordine, oppure un amico o anche un collega del figlio o figlia della vittima. Talvolta bussano direttamente a casa. In pochi minuti dipingendo una situazione catastrofica distraggono la vittima e la derubano dei pochi risparmi. E studiano bene il bersaglio.

Il racconto

«Sapevano che ho un figlio e dove lavora», ricorda la donna; «ma mi sono insospettita per una richiesta così pressante di soldi o gioielli e poi perché la voce che piangeva era sicuramente registrata. Ho già letto di truffe simili sui giornali. Ora lo racconto a tutti, per mettere in guardia». Passato il pericolo, la donna non ha sporto denuncia. Ma non si contano le notizie di crimini di questo tipo in tutta Italia, spesso opera di bande. Le raccomandazioni, diffuse anche delle forze dell’ordine, sono semplici: diffidare da estranei che dicono di essere poliziotti, carabinieri, tecnici Enel o altro, ispettori bancari, delle poste o dell'Inps, anche se bussano o sono in uniforme. Un’altra truffa è la richiesta di verificare la regolarità del libretto di deposito o l'autenticità di banconote. Sarebbe meglio non tenere in casa grosse somme di denaro e oggetti di grande valore. E poi allontanare l’imbroglione con una scusa, e chiamare subito le vere forze dell’ordine. Come ha fatto la ottantenne sestese.

RIPRODUZIONE RISERVATA