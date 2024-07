Grande festa ieri a Villasalto per i 100 anni di Antonia Cappai. È stata tra le prime donne a lavorare nella miniera di Su Suergiu come cernitrice: l’ha fatto per sette anni per poi dedicarsi alla famiglia (in particolare ai due figli) e ai campi. È ancora vispa e brillante e sino a 3 anni fa un’instancabile lavoratrice. Vive a Settimo ma spesso torna nel suo paese d’origine. Il sindaco Leonardo Usai le ha regalato una targa ricordo. (s. m.)

