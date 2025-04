Nonnina al traguardo dei cent’anni, festa per tzia Placida Caprolu 

Ha raggiunto il traguardo dei cent’anni con l’abituale sorriso. Tzia Placida Caprolu è la nonnina di Bitti che nei giorni scorsi ha festeggiato un compleanno speciale a Lula, dove vive da un po’ di tempo, ospite della casa di accoglienza.

Stavolta c’è il traguardo davvero importante del secolo essendo nata il 16 aprile del 1925.

Lei, vedova Volpato, ha perduto molti anni fa l’unico figlio che aveva.

Da un po’ di tempo ha lasciato la casa di Bitti e si è trasferita nel paese vicino.

Per la nonnina il parroco di Lula, don Totoni Cosseddu, ha celebrato una messa di ringraziamento alla presenza dei familiari di tzia Placida, come è affettuosamente chiamata da tutti a iniziare dai suoi compaesani. Erano presenti anche i sindaci dei due paesi, Lula e Bitti, uniti in un lieto evento che si è svolto nel pomeriggio.

La nonnina è stata festeggiata da tutti in un clima di serenità e di gioia.

