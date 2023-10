Nonni vigile in azione 

L’attraversamento pedonale può essere un pericolo per i più piccoli, soprattutto nei pressi delle scuole. Non più a Samatzai, dove lo scorso 2 ottobre è partito il servizio “nonno vigile” voluto dalla cooperativa sociale “Lago e Nuraghe”, che gestisce la comunità alloggio “Caterina Ecca”. Con indosso pettorina, cappellino e paletta, una volta alla settimana, gli ospiti della comunità si dirigono all’uscita delle scuole primarie per aiutare i bambini ad attraversare la strada.

L’idea nasce dalla presenza in comunità dello storico vigile urbano di Cagliari Benigno Argiolas che per trent’anni ha gestito il traffico sopra le storiche pedane. «La cosa più bella – racconta Valentina Artizzu, coordinatrice della comunità alloggio – è il calore con cui famiglie e bambini si fermano a dialogare con i nostri ospiti».

