Nonni sul palco per restare giovani 

I nostri desideri sono il nostro destino. Lo sanno bene gli attori della Compagnia “Su Frori ‘e su Zippiri” che nel 2020 hanno frequentato il laboratorio teatrale rivolto ad asseminesi over 65 e l’hanno fatto per desiderio: anche se già pensionati e nonni, desideravano rimettersi in gioco e abbracciare una nuova sfida. Attraverso il teatro hanno capito che c’è ancora tempo da prendere, che il meglio è già venuto ma non basta, che la vita va vissuta guardandosi dentro e hanno deciso di seguire il proprio destino. Così il palcoscenico è diventato casa per Francesca Caria, 79 anni, Angela Sorrentino, 78, Piero Firinu, 73, Anna Pibiri, 72, Maria Vincenza Deidda, 72, Maria Vittoria Porcu, 72, Maria Luisa Nieddu, 71, Ignazio Nioi, 69, Giovanni Marras, 68, Silvana Meloni, 67, Maria Cossu 67, Rita Onnis, 61. Con loro i “giovanissimi” Andrea Baldussu, 56 anni, e Caterina Demartis, 54, accompagnati da Mario Nioi, 67 anni, chitarra e armonica.

Il regista

Paolo Angioni, regista, attore e formatore di grandissima esperienza, segue il gruppo da quattro anni: «Sono persone attive, intrecciate nella catena della solidarietà, sensibili e di grande bellezza forse perché hanno capito che nella fase finale dell’esistenza non bisogna perdere tempo. Il teatro è uno strumento culturale importantissimo è un cantiere sociologico, poetico e spirituale, una palestra che allena corpo, mente e sensazioni». La Divina Commedia, L’antologia di Spoon River, Deledda, Satta, Cambosu, Pira, Steinbeck, Dario Fo e Franca Rame: studio drammaturgico e rielaborazione dei testi scavando nelle proprie esperienze emotive, traduzione in lingua sarda ricordando la lingua dei nonni.

Cuore e mente svegli

«Il teatro? un modo stimolante e bellissimo per svegliare cuore e mente», dice Maria Luisa. «Con il teatro posso esprimere tutti i colori delle emozioni, mettermi alla prova e aprire qualche cassetto che tenevo chiuso», aggiunge con un sorriso Caterina. «Il teatro tiene giovani cervello e cuore», afferma Ignazio. Francesca annuisce ridendo: «Ho scritto la prima commedia a sette anni. Niente applausi per me ma solo il battipanni di mia madre che non apprezzò il testo». Per Rita «il teatro è condivisione e inclusione e la nostra compagnia ne è l’esempio». E tutti ricordano Vanda Loi, una loro compagna deceduta.

Gli attori preparano lo spettacolo in una stanza fredda avvolti da coperte e scialli di lana, le articolazioni indolenzite e la memoria che fa i dispetti ma in scena diventano maestosi, un calcio al plaid e sono pronti a diventare visionari, folli, sconfitti, malviventi, vedove, mogli, amanti e poetesse, donne e uomini traditi dalla vita, pronti ad amare o maledire. Abilissimi a sfiorare le paure e i desideri più intimi dello spettatore, ad accarezzarne i pensieri, perché è nella magia del teatro il loro destino.

RIPRODUZIONE RISERVATA