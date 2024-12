Nonni e bimbi per i laboratori a Casa Cossu 

Le porte di Casa Cossu si aprono oggi dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30 per un laboratorio con anziani e bambini intrecciando tradizione e futuro. Così la comunità riscopre se stessa in un incontro che unisce nonni e nipoti, storie passate e speranze presenti, in una giornata che sa di memoria, pasta fresca e creatività.

Sarà una festa di colori, racconti e sapori: presentazione dei laboratori, una mostra dei lavori realizzati e, soprattutto, un laboratorio di pasta fresca che coinvolgerà i più piccoli. Guidati dagli anziani, bambine e bambini dell’istituto comprensivo Ermanno Cortis scopriranno gesti antichi e sapori dimenticati, perché condividere il sapere è anche tramandare un’identità. Casa Cossu è per Quartucciu un simbolo di coesione sociale, dove il tempo si ferma per fare spazio al dialogo tra generazioni: qui i fili del passato si annodano al presente, dove le differenze si fondono e la memoria collettiva prende vita attraverso attività semplici.

