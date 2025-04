Nonni e bambini insieme per curare l’orto dell’asilo 

Grande partecipazione, a Vallermosa, per il progetto “L’orto dei nonni”. Oltre quaranta bambini della scuola dell’infanzia hanno partecipato, assieme ai nonni e i genitori, alla fase di raccolta del progetto che si concluderà a giugno.

Un successo per l’amministrazione comunale, come dichiara l’assessore Cinzia Pasini: «La giornata ha evidenziato ancora una volta l'importanza di curare spazi e momenti di condivisione intergenerazionale in natura. Adesso che la struttura è completata invitiamo la popolazione a una collaborazione attiva, anche attraverso nuove proposte».

Soddisfattp il sindaco Francesco Spiga: «L’orto dei nonni è uno dei nostri progetti che avvicina i bambini alla natura, l’obiettivo è farli crescere consapevoli, affinché vivano concretamente la natura e il suo sviluppo, la presenza dei nonni e delle nonne completa un quadro perfetto – conclude - Siamo soddisfatti e orgogliosi di tutti i progetti che stiamo portando avanti, siamo convinti sia la strada giusta».

IDal 2022, il Comune ha intrapreso varie iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale del paese. Nel piano sono comprese alcune manifestazioni giunte a varie edizioni, come la Festa della Spiga, Contusu de Forredda, Gennaio in Montagna e la Festa della Montagna. A questi si aggiungono il piano di riqualificazione del Parco urbano delle biodiversità e il progetto di acquisizione del vecchio mulino del paese. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA