Nonni digitali grazie ai computer 

Avvicinare gli ultra 60enni e 70enni al mondo delle nuove tecnologie che ormai hanno invaso la nostra vita quotidiana. Così per superare il divario digitale tra le nuove e le vecchie generazioni a San Gavino si svolgerà il progetto “Digito ergo sum” che permetterà di intervenire sul piano dell’alfabetizzazione, della comunicazione digitale e della sicurezza informatica.
«L’obiettivo specifico – spiega il sindaco Stefano Altea – mira a potenziare le competenze digitali dei cittadini (dai 14 anni in su), con attenzione a informazione, dati e sicurezza informatica. Vogliamo favorire l'inclusione digitale per i cittadini meno digitalizzati, in particolare quelli della fascia 65-74 anni».
Il progetto vuole incentivare l'uso dei servizi online, semplificando il rapporto con la pubblica amministrazione. L’iniziativa vuole contribuire a realizzare un’inclusione digitale più ampia e consapevole. (g.pit.)
RIPRODUZIONE RISERVATA