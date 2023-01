Nonni connessi a lezione dai nipoti  

Lo spazio concesso alla manualità e alla creatività è una costante nella struttura. Nel salone della Casa Letizia mani laboriose realizzano prelibatezze, dai dolci alle torte salate, e poi mascherine per il carnevale, cartelloni colorati per la Giornata della Memoria.

Parole d’ordine attività e interazione. I trenta ospiti della casa integrata Letizia, gestita dalla cooperativa sociale Aldia, sotto la direzione di Mauro Guerriero, usano bene il proprio tempo. Con il personale e con la gente del paese. Il legame con la comunità è costante, a breve partiranno due laboratori con il coinvolgimento degli alunni di primaria e medie. Il primo si intitola “Anziani connessi”. A dare lezioni sull’uso della tecnologia, pc, tablet e cellulari, saranno gli adolescenti. Verranno promossi percorsi di conoscenza di base del mondo digitale.

I progetti

Bimbi delle elementari e ragazzi delle medie potranno quindi partecipare al secondo progetto promosso da Aldia: Le tre età della vita, che prevede quindici incontri. Gli alunni intervisteranno i nonnini e parteciperanno a un concorso poliespressivo pittorico e fotografico con l’obiettivo di stimolare il dialogo tra generazioni attraverso la rappresentazione originale delle tappe dell’esistenza umana, infanzia, età adulta e anzianità. Le due classi vincitrici si aggiudicheranno due personal computer.

Sereni

Inoltre si è appena concluso il progetto Unicef “Adotta una pigotta” con la realizzazione di cinque bamboline di pezza. Ultimamente è stata attivata anche una stanza Snoezelend per stimolare i sensi degli ospiti. Nessuna festività o ricorrenza passa in sordina nella struttura. Forse per questo motivo gli occhi sorridenti dei nonnini aspettano con trepidazione l’inizio della giornata. Di certo tenersi occupati è importante. «Ricreare un clima tranquillo e sereno è per noi fondamentale – spiega il direttore Guerriero – nella nostra struttura arrivano anche persone con situazioni poco armoniose, andiamo a ricreare per loro un ambiente più familiare possibile».

