Nonni a lezione di botanica dal prof sciamano 

Gli alunni del corso di botanica dell’Università della terza età di Assemini, impazienti di sperimentare la motosega a batteria, festeggiano la prima uscita attorno ad un susino. Il docente spiega la tecnica della potatura ma invita tutti alla riflessione e alla calma, ad osservare l’albero e a cercarne l’armonia della forma, chiede di decidere con attenzione e rispetto quale parte del susino continuerà a vivere e quale, dopo il taglio, è destinata a morire.

Il docente

In classe è professore, Mario Nioi, uno dei più conosciuti di Assemini, ma qui, in piedi sotto il cielo, a nozioni di botanica unisce discorsi da antico sciamano. «Sono nato durante l’equinozio di primavera, il 22 marzo 1949, sono figlio della primavera e il mio rapporto con la terra è mistico e profondo: ho impugnato la zappa prima della penna, ho lavorato nei campi accanto a mio padre e mio nonno, molte volte da solo. Il silenzio della campagna ti abitua all’ascolto, all’attenzione per quello che ti circonda. E ti insegna l’attesa, il giusto tempo delle cose».

I primi ricordi sono legati alla vendemmia, alla raccolta del grano e a quella delle olive, ricorda i periodi di magra e le privazioni dopo annate difficili ma da contadino sa che tutto, nella vita, è come la primavera: nasce e risorge dopo il gelo e freddo dell’inverno. Diploma magistrale, laurea in Pedagogia a Cagliari, esperto apistico, ha insegnato sino alla pensione ad Assemini, scuola media Pascoli.

La storia

«I miei modelli - dice Nioi - sono stati il maestro Felice Cabriolu e il maestro Vignolo. Il mio faro la scuola di Barbiana e don Lorenzo Milani. In classe con i ragazzi sono stato pedagogista e contadino: l’ascolto e l’attesa sono fondamentali. Ogni alunno ha il proprio carattere e le proprie paure, ha motivazioni e demotivazioni, bisogna saper aspettare il giusto tempo per seminare e innestare, e poi osservarli crescere, nutrire le radici, aspettare i frutti. I ragazzi con difficoltà, insofferenti, li portavo fuori. Nel cortile, seduti per terra abbiamo ideato i giardini didattici e recuperato aree abbandonate. Alla loro età assieme ai miei coetanei mi accomodavo anche io per terra sotto il grande eucalipto oggi al centro della rotatoria. Era lui il nostro totem».

Con la pensione il desiderio di godere dei giorni assieme alla famiglia e all’amata moglie Bonaria Orrù. «Mi ha lasciato nel 2019, in un attimo mi è crollato il mondo addosso. Non è stato facile. Poi un giorno ho sentito la sua voce, “basta Nioi è tempo di reagire” e ho accettato la proposta dell’Università. A contatto con la natura ho ripreso a vivere».

La classe

Le lezioni di Nioi fanno felici Domenico Bratzu, Sandro Carboni, Antonello Colomo, Antonio Cuncu, Laura Doriotto, Luigi Lacoste, Antonio Lecis, Angeletta Onnis, Franca Sannia, Gilberto Torri, Paola Frau, Armando Littera, Lucia e Caterina Massa, Giulia Pintus, Angelo Piu, Roberto Rovito, Rosanna Sitzia e Giuseppe Sutera, entusiasti della teoria e ancor più della pratica. «Alla nostra età abbiamo ancora tanta voglia di imparare»

L’età media degli alunni è 70 anni e tutti, in piedi su un prato di camomilla, ascoltano professor Nioi, il loro capitano. Lo sanno che la vita è un attimo fuggente ma oggi, sotto il susino, dove il terreno verrà arato per ospitare un orto condiviso, anche il volo di una farfalla bianca sembra un attimo di eternità.

