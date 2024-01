Nonne V, King of Mamarranka 

Re e regina si confermano: l’edizione 2024 di “The King of Mamarranka” incorona i campioni uscenti, Mattia Nonne (al quinto successo in sei edizioni, il quarto di fila) e Noelle Mira. La classica pagaiata di circa sei chilometri e mezzo sul canale cagliaritano che dal parco di Terramaini (quasi a Monserrato) porta sino al mare, accanto al padiglione Nervi, ideata e dominata nei primi anni da Luigi Serra (ieri quarto), che ha richiamato sedici canoisti.

Il cagliaritano del CKS Le Saline ha dominato la prova. Azzurro Under 23, venerdì aveva ricevuto la lettera di convocazione per il raduno che si terrà il 25 e 16 gennaio a Castelgandolfo con dieci atleti agli ordini del dt Ezio Caldognetto. Alle sue spalle, il podio nel K1 è stato completato da Carlo Pisu (anche lui del Circolo kayak Sardegna Le Saline) e Nicola Molitierno (lni Cagliari).

In campo femminile, Noelle Mira (anche lei delle Saline) non ha faticato a imporsi, essendo l’unica donna che si è cimentata sulle non certo cristalline acque del canale, ma ha comunque fornito una buona prestazione, così come era avvenuto nel 2023. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA