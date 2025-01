Nonne è sempre più king of mamarranka 

Non è una gara ufficiale ma con quindici edizioni è più sentita di quelle del calendario canoistico. Perché nello sport conta la tradizione e quella del “King of Mammaranka” comincia a essere solida. E arricchita da una rivalità “a distanza”: quella tra Mattia Nonne, vincitore sabato, e Luigi Serra, il fondatore, raggiunto dal più giovane rivale e a quota sei vittorie. «Mi fa piacere, perché Mattia ha seguito un po’ il mio percorso agonistico, con risultati e Nazionale», dice il quasi 40enne architetto cagliaritano che da anni vive a Berlino e che quest’anno è diventato papà di Elsa, la primogenita con il nome della nonna. «Però deve stare attento, perché alle sue spalle il giovane Carlo Pisu si sta avvicinando e presto potrebbe scalzarlo, magari già l’anno prossimo».

Sul celebre canale cagliaritano Nonne (CKS Le Saline) si è imposto in 28”03, con 12”2 su Pisu e 16”8 su Daniele Orrù, tutti suk K1 anche se c’erano un K2, un K4 (femminile) e tre canadesi, compresa quella di Francesca Cabras, migliore donna.

Il “King of Mammarranka”, nato come sfida per la precedenza sul comune capo di allenamento tra canoisti e canottieri (la seconda edizione la vinse Roberto Usai su un singolo) è poi rimasto come gara canoistica, anche per motivi di sicurezza «Non è una gara ufficiale ma è la più sentita perché poi si resta re per tutto l’anno», conclude Serra, giunto 6°. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA