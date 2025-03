Nonne e nipoti insieme in biblioteca  

Nella sala lettura della biblioteca il grande tavolo è invaso da gomitoli di lana colorata e attorno, un gruppo di donne sferruzza scambiandosi confidenze e consigli. Chini sul tavolo accanto, ridacchiando e dandosi di gomito, dei ragazzini fanno i compiti ascoltando le storie sussurrate dalle vicine. Le bibliotecarie sorridono compiaciute: «La rivoluzione è appena iniziata».

La rivoluzione è come un vento impetuoso che ha spalancato le porte della biblioteca di Assemini anche a chi lettore non è, ma qui è arrivato per imparare il diritto e il rovescio , per condividere un momento, conoscersi e fare amicizia, trasformando locali silenziosi in ambienti pieni di colori e vita.

É il grande successo delle bibliotecarie Cristiana Melis e Paola Scalas: «La nostra rivoluzione? Trasformare i luoghi in esperienze, in momenti di condivisione sempre più rari nella nostra società: desideriamo che la biblioteca diventi uno spazio di aggregazione e di incontro, un luogo di socializzazione anche attraverso la collaborazione con le Associazioni del territorio».

E l’assessora alla cultura Jessica Mostallino ha sposato l’offerta della ditta SoSeBi srl che gestisce la biblioteca. Melis e Scalas spiegano il progetto: «Siamo partite proponendo un corso di maglia e uncinetto per principianti di ambo i sessi in collaborazione con la Consulta delle Donne. Sei lezioni sono diventate otto e poi, dopo aver ricevuto diverse richieste, si è costituito un gruppo permanente autogestito aperto ad accogliere gratuitamente chiunque voglia partecipare. Appuntamento ogni lunedì alle 17 in biblioteca».

Francesca Caria, presidente della Consulta, racconta con emozione «i nuovi progetti sono come bambini che vengono al mondo, accompagnati dalla speranza di vederli diventare grandi». Rita, una allieva dice «tra una chiacchierata e una sferruzzata è un momento che mi lascia una sensazione di leggerezza e benessere, ho incontrato persone speciali che hanno capito il senso della vita, l’amore». Interviene Luisella: «É bellissimo anche per me che so a malapena fare qualche punto». Per Vittoria invece «l’esperienza è intrigante: parole e fili uniti e mescolati ai racconti di persone sconosciute, abbiamo imparato come si sbrogliano le matasse, come si contano i punti, ci siamo confidate i nostri diritti e i nostri rovesci. É per me un momento importantissimo di affettuoso incontro».

Il gruppo ha realizzato una sciarpa condivisa della consolazione «da prestare a chi ha bisogno di un abbraccio caldo e di conforto», spiega Ignazina, «perché oltre ad un arricchimento sociale e culturale, questo laboratorio ha un favoloso effetto terapeutico».

