Nonna Teresa festeggia i suoi 103 anni 

Piccola grande festa nella residenza anziani di Sardara: Teresa Melis ha compiuto 103 anni, l’ospite più longeva della cittadina termale e della casa di riposo. Vedova e madre di quattro figli, ha sempre fatto la casalinga tirando su una famiglia. Circondata dai figli, dai parenti più stretti, dal personale che gestisce la struttura e dal sindaco Giorgio Zucca, davanti alla torta, al momento di spegnere la candelina, ha ringraziato tutti per il pensiero gentile e sorridendo ha detto: «Una lunga vita vissuta fra gioie e dolori, mai ho pensato di raggiungere questo traguardo. Un privilegio che auguro a ciascuno di voi». Non ha nascosto il dispiacere più forte, la perdita di due figli. «Mi fa piacere trovarmi qui ma confesso che lo trovo ingiusto, avrei preferito che ci fossero i miei ragazzi al posto mio, li porto e li porterò sempre nel cuore». A festeggiarla per tutto il giorno gli ospiti che, insieme ai familiari, hanno fatto sentire nonna Teresa a casa. (s. r.)

