Nonna Tarsilla è la più anziana del paese 

In forza dei suoi 101 anni, Tarsilla Mancosu, è la nonnina di Serramanna: in paese nessuno è più anziano di lei. A festeggiarla, come un anno fa in occasione del 100esimo compleanno, c’erano il sindaco e la vice sindaca di Serramanna, Gabriele Littera e Moralvia Montis, e i vertici dell’associazione Anni D’Argento. Accanto alla festeggiata i quattro figli, sette nipoti e altrettanti pronipoti.

«Abbiamo portato gli auguri di buon compleanno alla nostra concittadina più longeva, Tarsilla Mancosu, che ha spento 101 candeline – commenta Littera, che fissa già – l’appuntamento all’anno prossimo, per il 102esimo compleanno». Originaria di Samassi, Tarsilla Mancosu, è conosciuta come una signora generosa con tutti e molto amata, dai modi cordiali, ancora un esempio per chi la conosce. Rimasta vedova molto giovane, ha preso la patente, una delle prime donne a Serramanna, per condurre anche da sola l’azienda familiare. ( ig. pil. )

