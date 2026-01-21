Nonna Tarsilla al traguardo dei 102 

Grande festa a Serramanna per i 102 anni di Tarsilla Mancosu. Per l’anziana, originaria di Samassi, una festa con la sua numerosa famiglia composta da 4 figli, 7 nipoti e altrettanti pronipoti.

Accanto a lei, c’era una rappresentanza del Comune formata dagli assessori Maria Francesca Pontis e Giovanni Maccioni. A Tarsilla Mancosu è stata consegnata una pergamena con la torta guarnita dalla scritta augurale per i 102 anni raggiunti, prima di lei, da Antonio Lepori.

Tarsilla Mancosu vive nella sua casa circondata dall’amore della sua numerosa e unitissima famiglia. Rimasta vedova molto giovane, ha conseguito la patente di guida, una delle prime donne a Serramanna a farlo, per condurre anche da sola l’azienda familiare e badare alla sua prole, e ha guidato la macchina fino alla tarda età.

RIPRODUZIONE RISERVATA