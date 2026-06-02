Nonna Severina compie 104 anni, il paese fa festa 

Ha festeggiato ieri i 104 anni con la famiglia, nella borgata di Masone Pardu a Castiadas. Severina Utzeri – la più anziana del Sarrabus - mantiene uno spirito positivo, così come durante tutta la sua vita. Con lei i figli Gigi, Elena e Mario. Il sindaco di Eugenio Murgioni ha rivolto alla centenaria gli auguri dell’intera comunità: «È una figura di riferimento – ha detto il primo cittadino - e un patrimonio umano inestimabile per Castiadas. Incarna i valori più autentici della nostra terra: il rispetto, la famiglia, la dedizione».

Nonna Severina è nata a San Vito il 2 giugno del 1922. Si è trasferita nella tranquilla borgata di Masone Pardu nel 1956 assieme al marito Oreglio, venuto a mancare nel 2019 a 98 anni. Entrambi di San Vito, si sposarono dieci anni prima. Nel 1952 Oreglio, reduce di guerra (fu congedato il 12 settembre del 1945, ritornò a San Vito a piedi dopo essere sbarcato al porto di Cagliari), trovò un lavoro a Castiadas come dipendente dell’Ersat.

Severina ha lavorato a lungo nei campi e proprio la natura della borgata potrebbe essere uno degli ingredienti della sua vita lunga e serena: ancora oggi in pratica non assume alcun farmaco. L’auspicio della comunità di Castiadas è di poterla festeggiare anche nei prossimi anni.

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