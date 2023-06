Nonna Peppina ha 102 anni 

Grande festa a Tratalias, per il raggiungimento dei 102 anni di nonna Peppina Serventi. Nata a Perdaxius, da sempre ha vissuto a Tratalias. Vedova di Antioco Lai, capostazione Fms, sposato nel 1949, ha 6 figli, 11 nipoti e 5 pronipoti. Devota alla Madonna di Monserrat di cui si occupava anche della vestizione in occasione della processione, ma da qualche anno purtroppo non ricorda quasi niente, solo alcune preghiere e cenni della sua infanzia. Fino a pochi mesi fa lavorava al uncinetto: creava bellissimi lavori. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA