Nonna Peppina a quota 104 tra fiori, gamberi e ricordi  

Un piatto di pasta al tonno e gamberoni. Più dolci secchi e l’immancabile torta. Ecco il menù servito sulla tavola imbandita per un’occasione speciale: i 104 anni di nonna Peppina, al secolo Giuseppina Corona. La mattinata di ieri nell’abitazione di via Dante l’ha trascorsa tra racconti del passato e lunghe chiacchierate con gli ospiti che sono andate a trovarla. Compresi gli amministratori comunali, il sindaco Cesare Mannini e l’assessore Giovanni Garau arrivati con un omaggio floreale. Rimasta vedova del marito Mario Cauli nel 2004, ha avuto nove figli, di cui cinque sono in vita. La recente scomparsa di una figlia, la seconda nel giro di due anni, ha segnato le sue giornate scalfendone l’umore. (ro. se.)

