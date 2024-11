Nonna Nina spegne cento candeline: «Non immaginavo di vivere così a lungo» 

A Sanluri si festeggia una nuova centenaria. Orsola Congia, Nina per tutti, l’altro ieri ha spento 100 candeline, circondata dall’affetto delle figlie Bruna e Mariella, cinque nipoti e tre pronipoti, parenti e amici. Emozionata e felice, ha ammesso: «Non pensavo di vivere così a lungo. Stento a credere di aver raggiunto un secolo di vita». Gioie e dolori e tanto lavoro, fin da piccola, quando aiutava la madre nel negozio di generi alimentari.

Indipendente fino a qualche anno fa, passeggiava per le vie di Sanluri e ogni mattina usciva per fare la spesa e amava preparare i dolci tipici. Per il compleanno ha chiesto che ne venissero offerti agli ospiti. «Dopo una caduta – ricorda la figlia Mariella – è costretta a stare ferma. Le giornate le trascorre in casa. Di mattina le fa compagnia L’Unione Sarda , che ha sempre letto, in particolare le pagine dello sport. Adesso fatica ma non si arrende, le basta sfogliarlo».

La neo assessora alla cultura, Roberta Casta, e il sindaco, Alberto Urpi, hanno donato a Nina un mazzo di fiori. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA