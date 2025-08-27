Nonna Nina, 105 anni e non sentirli 

C’è sempre tempo per sognare e Giovanna Bellisai, o meglio Nina, che ieri ha compiuto 105 anni, il suo di sogno ce l’ha ben chiaro. «Vorrei vivere ancora un po’» dice, «per conoscere un altro mio pronipote che sta per nascere. Ecco, questo mi renderebbe felice».Seduta nel divano della sua casa in via Marconi, riceve parenti e amici che sono venuti a trovarla per questa straordinaria ricorrenza. È lei la nonnina di Quartu, la più anziana tra tutti i 68 mila abitanti della terza città della Sardegna.

Forza della natura

Lucida, arzilla e simpatica, dimostra molto meno dei suoi anni e la sua vita la racconta tranquillamente senza alcuna esitazione. «Fin da bambina mi sono dovuta rimboccare le maniche», dice, «mamma doveva andare ad aiutare papà in macelleria e così in casa a badare a miei fratelli c’ero io, la più grande, avevo dovuto anche lasciare la scuola perché non c’era tempo». Un bel giorno, dall’altra parte della strada, incrocia lo sguardo di un giovanotto: fu amore a prima vista. «Ci sposammo nel 1945 nella chiesa di Bonaria a Cagliari perché bisognava fare in fretta: all’epoca solo chi era sposato non partiva a fare il militare». Nina ha sempre fatto la casalinga: ha cresciuto i suoi sei figli e adesso a questi si sono aggiunti 9 nipoti e sette pronipoti. «Non credo che ci sia un segreto per arrivare alla mia età. Posso dire che io mangio di tutto: pasta, pesce, carne e binu ‘ndi bufu sempre tutti i pasti». La maggior parte del tempo adesso lo trascorre in casa, occupandosi delle sue amate piante. «Mi alzo presto, verso le 8» dice, «poi dopo pranzo mi riposo un po’ e la sera verso le 22 vado a letto». La tv, «qualche volta la guardo , ascolto il tg e poi mi piacciono i documentari sulla natura».Fino a poco tempo fa faceva ancora il pane in casa «me l’ha insegnato mia mamma. Io l’aiutavo a impastare e infornare».

Festa grande

Si commuove quando a farle gli auguri arrivano il sindaco Graziano Milia e la presidente del consiglio Rita Murgioni che la omaggiano di una targa con tanto di dedica «105 anni sono un traguardo straordinario, rappresentano una vita ricca di esperienze, emozioni e ricordi indimenticabili. Un traguardo raro e prezioso che merita di essere celebrato con gioia». Per lei anche la fascia tricolore che indossa emozionata. E poi un grande applauso prima di spegnere le candeline su una grande torta preparata per l’occasione.

