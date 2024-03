Nonna Mariuccia Erbì festeggia cento anni 

Villasor festeggia i cento anni di Mariuccia Erbì. La nonnina ha tagliato il traguardo del secolo di vita in compagnia dei suoi familiari. Alla centenaria sono arrivati anche gli auguri dell’amministrazione comunale che ha consegnato alla donna una pergamena.

«Un grande traguardo per la nostra compaesana», ha commentato il sindaco Massimo Pinna. Vedova dal 1962 ha mandato avanti la famiglia con 6 figli, ha 9 nipoti e 11 pronipoti.« A lei vanno i migliori auguri a nome mio, dell’amministrazione comunale e di di tutta la comunità», aggiunge il primo cittadino.

«Anche Villasor con le attuali 4 centenarie (di cui una residente Bologna) – specifica Pinna - contribuisce a rappresentare la nota longevità sarda. Tra il 2017 e il 2020, abbiamo avuto cinque centenari contemporaneamente e come confermano gli studi non è solo una questione genetica, ma anche un fatto legato alla qualità della vita che ogni uno di noi svolge e al luogo in cui si vive». La centesima candelina per Mariuccia Erbi è stata spenta in compagnia della famiglia, ieri pomeriggio. (m. p.)

