Nonna Marina Marcis insegna agli inglesi l’arte dei culurgiones 

Ancora una volta Sestu e la tradizione della pasta fatta in casa si candidano a diventare le star del web. E dopo Bonarina Spiga, protagonista di un video da decine di migliaia di visualizzazioni a 91 anni con la sua fregula, è toccato a Marina Marcis, che a 81 anni insieme alle colleghe più giovani Margherita Angioni e Maristella Cau, 50enni, ha insegnato come preparare i “culurgiones” con ricotta e zafferano.

La regia è del canale YouTube inglese “Pasta Grannies”, forte di quasi un milione di iscritti e dedicato a mostrare le nonne italiane che cucinano la pasta in mille modi. «Questa passione è nata quando non ero più una ragazzina», racconta Marina, con una voce giovane e una risata contagiosa. «Riguardando il video mi sono anche un po’ commossa. Ma quando mi hanno ripreso ero emozionata, infatti faccio sempre i culurgiones piccoli ma quel giorno mi venivano enormi». Marina ha vissuto una vita semplice: «Ho avuto tre figli e tanti nipoti. E due grandi passioni: cucire e cucinare». Marina e le sue colleghe sono diventate anche insegnanti, curando un laboratorio di panificazione con i bambini e uno con gli adulti, grazie alla Pro Loco di Sestu. «Insegnare ai bambini e vederli così concentrati è davvero bellissimo. Abbiamo spiegato loro come fare una “coronedda”». Soddisfazione anche da parte della collega Margherita: «Sentiamo sempre più giovani che sono interessati e vogliono ripercorre le tradizioni; ai nostri corsi sono venute tante persone».

