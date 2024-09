Nonna Maria Luigia compie cento anni Festeggiata da figli, nipoti e sindaco 

Carbonia festeggia una nuova centenaria confermando come nella città più giovane d’Italia (il Regio decreto che ne stabilì la fondazione è del 5 novembre 1937) sia alta la percentuale di uomini e donne che hanno raggiunto e superato il secolo di vita. Al traguardo dei cento anni ieri è arrivata Maria Luigia Boi, nata l’8 settembre del 1924 a Segariu e giunta a Carbonia sul finire degli anni ’40. In città Maria Luigia Boi, per tutti “nonna Luisa”, ha sposato Nerio Sanna, prima minatore poi operaio Enel, con cui ha avuto tre figli: Anna Paola, Vittorio e Beniamino. Questi, a loro volta, hanno dato otto nipoti a nonna Maria Luigia.

Ancora molto lucida e, compatibilmente con gli acciacchi dell’età, abbastanza attiva, la neo-centenaria ama guardare la televisione, conversare e se possibile preparare qualcosa di prelibato in cucina.

Ieri nonna Luisa ha ricevuto la visita e gli auguri del sindaco Pietro Morittu e del vice Michele Stivaletta. (a. s.)

