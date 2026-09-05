Nonna Maria Giovanna nel club dei centenari 

Cento candeline, uno sguardo ancora lucido e una vita che sembra uscita da un romanzo. Ad Arborea Maria Giovanna Branduzzi, vedova Bonacini, ha tagliato il traguardo del secolo di vita circondata dall’affetto delle figlie, dei nipoti e di tutta la comunità. Originaria di Reggio Emilia, appena diplomata si occupò per il padre, commerciante di agrumi e frutta secca, dell’organizzazione dei trasporti. Patente del camion in tasca, si trasferì a Palermo, primo banco di prova delle proprie capacità.

Negli anni Sessanta, il trasferimento in Sardegna, a Marrubiu. Qui, accanto al marito, diventò protagonista di un’avventura imprenditoriale importante, legata alla gestione di uno stabilimento nel settore del cemento-amianto, occupandosi della parte contabile e amministrativa dell’attività. «Maria Giovanna fu capace di ritagliarsi un ruolo di responsabilità in anni in cui non era affatto scontato per una donna – sottolinea la sindaca di Arborea Manuela Pintus – una vita vissuta sempre in prima linea, tra lavoro e famiglia, che rappresenta un esempio prezioso per la nostra comunità e per le nuove generazioni, e che oggi guardiamo con ammirazione e gratitudine». ( f. t. )

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