Nonna Maria compie 104 anni: è suo il record di longevità 

Festa a Villanovaforru: Maria Ibba ha compiuto 104 anni ed è la più longeva di sempre nella storia del paese. La cerimonia si è svolta presso la casa di riposo "Le Rose". Il sindaco Maurizio Onnis le ha reso omaggio a nome dell'amministrazione donandole un mazzo di fiori e una pergamena commemorativa.

Originaria di Villanovaforru, Tzia Maria si sposò nel 1940 a Ravenna con il maresciallo dei carabinieri Silvio Ibba, che all'epoca prestava servizio in Romagna. Poi la coppia si trasferì a Torino, dove ebbero la loro primogenita Mariella. In seguito, tornarono in Sardegna, dove nacque Cesare, l'unico ancora in vita. Dopo la scomparsa del marito nel 1966, Maria si dedicò alla famiglia. (g. g. s.)

