Nonna Maria compie 100 anni: festa con nipoti e pronipoti 

Nel suo albero genealogico, che risale fino al 1500, c'è anche San Filippo Neri, figlio di Lucrezia Soldi, originari di Montale di Firenze: ieri, festeggiata dai familiari più stretti, la sinnaese Maria Soldi ha compiuto cent’anni. A trovare la nonnina, anche il sindaco Tarcisio Anedda che le ha offerto una targa a nome del Comune e della popolazione. Un fratello della centenaria, Attilio, è morto di recente a quasi 102 anni di età. Il marito, Giuseppe Atzeri, è invece morto a 95 anni. Otto i nipoti, quattro i pronipoti.

Da bambina, Maria Soldi ha sempre aiutato la mamma in casa e le zie nella bottega di alimentari di famiglia. Era iscritta all’Azione cattolica: la sua catechista, Fortunata Asuni, era anche la sua madrina di cresima. Particolare la sua devozione per la Madonna di Bonaria. Nella memoria non mancano le preghiere, anche in latino: la nonnina le recita ancora.

Durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, Maria Soldi accoglieva chi chiedeva ospitalità nel rifugio del suo vicinato, in via Soleminis: ha letto e scritto tante lettere soprattutto per le mamme con i figli al fronte ma anche per innamorati o per persone emigrate in paesi lontani.

Era ancora molto giovane quando ha iniziato a lavorare nel mulino del grano, in via Roma. Era un periodo di grande povertà per tutti, e lei, generosamente, ai più bisognosi offriva la farina per fare il pane. (r. s.)

