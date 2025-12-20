Nonna Marcella festeggia i 104 

Ha spento 104 candeline cosciente del grande traguardo che ha raggiunto e stamattina raggiungerà la parrocchia di Escolca, suo paese natale, per una messa di ringraziamento. Un appuntamento che per Marcella Cadoni è importante. «Ringrazio il Signore per questo dono», commenta. Sa benissimo che la salute, seppure non più di ferro, e la presenza di spirito sono rare anche in persone più giovani.

La centenaria ama raccontare della sua vita e chiacchierare: «Leggo e faccio una specie di cruciverba per mantenere la testa allenata». È vedova da 23 anni, ha avuto due figli, di cui uno deceduto anni fa, e una figlia, ha nove nipoti e cinque pronipoti. Da sei mesi vive nella casa di riposo San Biagio a Gergei, ma i parenti (con i quali trascorrerà le feste) non la lasciano mai sola.

