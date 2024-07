Nonna Maddalena festeggia il traguardo dei cento anni 

Cento candeline per la decimese acquisita Maddalena Batzella, la prima ad aver raggiunto il secolo di vita a Decimomannu da inizio anno. La sindaca Monica Cadeddu ha portato il saluto e gli auguri alla concittadina: «Mi sono complimentata con lei - racconta Cadeddu - per il bellissimo traguardo raggiunto e per il suo intenso entusiasmo». La centenaria è circondata dai figli e dai nipoti che le stanno accanto, la sua lucidità mentale è invidiabile, come la sua salute fisica e la sua pelle è senza rughe. Il segreto? Mangiare alimenti salutari, poca carne, tanto pesce e molta acqua.

Batzella nacque a Serramanna e visse la sua infanzia a Uta, nell’istituto agrario di cui il padre era guardiano. Frequentò la scuola fino alla quinta elementare perché, nonostante fosse molto portata e amasse gli studi, non le fu consentito proseguire. Conobbe all’età di sette anni quello che poi divenne suo marito: andavano a scuola insieme e mentre lei riusciva a imparare facilmente le poesie, il ragazzo era alquanto smemorato. Lei, per dispetto, spifferava i brutti voti di lui che gli costavano strigliate anche in casa.

Nonostante i dispetti e gli anni di lontananza durante la guerra, i due si sposarono all’età di 23 anni. Comprarono poi un terreno in via Santa Greca a Decimo, dove costruirono casa e nacquero tre figli. Regina del focolare, era anche una maestra del cucito e lavorava spesso per la famiglia di sarti decimesi, i Giua. E fino a qualche anno fa realizzava addirittura le calze con i ferri a maglia.

