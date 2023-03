Nonna Ines ha spento 102 candeline  

Ines Palma Giuseppina Pili, per tutti nonna Ines, ha compiuto 102 anni. Per il sindaco Umberto Oppus, la nonnina di Mandas è la vera testimonial del centenario della visita dello scrittore inglese David Herbert Lawrence nel paese dell’alta Trexenta. Lei ne è fiera: «La mia vita è come un lungo viaggio», ama ripetere. Nonna Ines è nata il 19 marzo 1921, pochi mesi dopo l’arrivo di Lawrence a Mandas che, insieme alla moglie Frieda von Richthofen, era stato ospitato da Dondina Bertucelli, la madre di Mario Galletta (ferroviere) e Lunetta Palma, padrino e madrina di battesimo della piccola Ines.

«È una storia che mi è stata raccontata mille volte e che, quando non ci sarò più, spero possa diventare patrimonio storico per i più giovani», racconta la nonnina, che ha festeggiato il compleanno nella casa di riposo San Giacomo.

Ines Pili è nata nella Casa dei Ferrovieri in località Acquabona, dove adesso c’è un parco verde con tanto di punto ristoro realizzato proprio per intercettare il turismo culturale e di nicchia legato alla promozione delle antiche linee ferroviarie. Il padre Giuseppe era un operaio ferroviere, la madre Bellanna Pili (curiosamente i due avevano lo stesso cognome) era invece casalinga. (sev. sir.)

