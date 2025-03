Nonna Giuseppina festeggia il traguardo dei 104 anni 

Sinnai diventa sempre più il paese degli arzilli centenari. Ieri è stata Giuseppina Melis a festeggiare i 104 anni alla presenza dei figli e di nipoti e pronipoti. Sono andati a trovarla anche la sindaca Barbara Pusceddu e gli assessori Maurizio Boassa e Cristiano Spina. La nonnina si è trattenuta col loro ricevendo una targa ricordo per il traguardo raggiunto.

Per lei gli auguri di tutti i presenti con l'arrivederci al prossimo anno. La festeggiata ha ringraziato per i graditi auguri e ha parlato della sua vita, vissuta nel culto del lavoro e nell'amore per la sua numerosa famiglia (ha avuto nove figli). Giuseppina Melis ha rivangato con lucidità fra le pieghe del passato, ricordando il marito Raffaele Moi, commerciante di mandorle, gestore del bar storico di via Roccheddas.

L’arzilla ultracentenaria, che conserva ancora una buona salute e una memoria di ferro e vive circondata dall'affetto della famiglia, ama ricordare avvenimenti lontani, come i tempi dell’ultima guerra, col paese che cresceva e le donne ad affiancare i mariti nei sacrifici di ogni giorno per far crescere i figli.

Sino agli anni Ottanta, la nonnina ha gestito anche una polleria: vendeva le galline spennate, pronte a finire in pentola o arrosto. Tanto lavoro ma anche tante soddisfazioni.

Giuseppina Melis, religiosissima, ha detto di provare tantissima gioia per il traguardo raggiunto. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA