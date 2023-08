Nonna Giulietta compie un secolo 

Giulietta Porcedda, di Escalaplano, ha festeggiato il traguardo del secolo di vita. Un compleanno particolare, legato a un aneddoto che l’accompagna da tutta la vita: nata il 29 luglio del 1923, è stata registrata all’anagrafe di Escalaplano solo il primo agosto. Prima di undici figli, si è sposata a 18 anni con Augusto Pilia con il quale ha gestito un mulino, un negozio di elettrodomestici, una macelleria e un’edicola. Ha avuto 8 figli, ha 14 nipoti e 3 pronipoti. Donna di grande fede ha presieduto per lunghi periodi il gruppo dell’azione cattolica del paese e ha viaggiato in lungo e in largo per il globo, arrivando persino in Giappone. A nome degli escalaplanesi e dell’amministrazione comunale, il sindaco Marco Lampis le ha augurato «una lunga vita insieme ai figli e nipoti, sempre serena e in buona salute». (fr. l.)

