Nonna Elvira festeggia 106 anni 

Nonna Elvira adesso è la nonnina più anziana di Carbonia. Elvira Gaviano, originaria di Gairo, ieri ha spento 106 candeline: è nata il 24 luglio del 1920. Nonna Elvira abita nella frazione di Bacu Abis e si somma alla lunga lista di centenari che in questi anni a Carbonia hanno raggiunto e spesso superato il record del secolo di vita. Dopo un periodo a Gonnesa, a Carbonia è giunta nei primi anni Sessanta. Col marito Bruno Macrì (scomparso molti anni fa) ha avuto tre figli, ma lei riesce a godersi ancora i 7 nipoti e 5 pronipoti. La famiglia è quindi arrivata sino alla quarta generazione. Da bambina e adolescente, in Ogliastra, ha conosciuto il duro e massacrante lavoro nei campi che l'ha costretta a stare pochissimo sui banchi di scuola. Una decisione familiare che ha sofferto. Ma nonna Elvira, ancora lucida e tranquilla (a parte gli acciacchi della sua ragguardevole età) non si è mai arresa: ha imparato a leggere e scrivere da sola, si è costruita una cultura. (a. s.)

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