VaiOnline
Carbonia
25 luglio 2026 alle 00:41

Nonna Elvira festeggia 106 anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nonna Elvira adesso è la nonnina più anziana di Carbonia. Elvira Gaviano, originaria di Gairo, ieri ha spento 106 candeline: è nata il 24 luglio del 1920. Nonna Elvira abita nella frazione di Bacu Abis e si somma alla lunga lista di centenari che in questi anni a Carbonia hanno raggiunto e spesso superato il record del secolo di vita. Dopo un periodo a Gonnesa, a Carbonia è giunta nei primi anni Sessanta. Col marito Bruno Macrì (scomparso molti anni fa) ha avuto tre figli, ma lei riesce a godersi ancora i 7 nipoti e 5 pronipoti. La famiglia è quindi arrivata sino alla quarta generazione. Da bambina e adolescente, in Ogliastra, ha conosciuto il duro e massacrante lavoro nei campi che l'ha costretta a stare pochissimo sui banchi di scuola. Una decisione familiare che ha sofferto. Ma nonna Elvira, ancora lucida e tranquilla (a parte gli acciacchi della sua ragguardevole età) non si è mai arresa: ha imparato a leggere e scrivere da sola, si è costruita una cultura. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il dramma.

Morire di lavoro a 18 anni

l F. Ledda, Locci, Pittalis
La tragedia

In preghiera per Michela, Solanas invoca il miracolo

Dopo la veglia di giovedì, stasera una messa e la fiaccolata Il paese: «La notte prima lui gridava come un indemoniato» 
Piera Serusi
Il delitto

Il dolore di Bari Sardo Una fiaccolata per dire no alla violenza

Le indagini per la morte di Simone Concas Migliora la ragazza investita dal 19enne 
Roberto Secci
Incidente sul lavoro

Ucciso dalla benna di un muletto a 18 anni

Fabrizio Pittalis, di Orotelli, ha perso la vita nell’ecocentro di Oniferi: sotto inchiesta due persone 
Fabio Ledda
Il dolore.

Il paese e quella maschera vuota

Giovanna Pittalis
La tragedia

Volontario dell’Oftal muore in un incidente sulla vecchia 125

In sella alla sua moto si è schiantato contro un’auto a Lu Fraili (San Teodoro) 
Andrea Busia
L’inaugurazione

A Cagliari la Casa del Made in Italy

Taglio del nastro con il ministro Urso: «Apriamo un hub di supporto per le imprese» 
Alessandra Carta
La sentenza

Fine vita, la Consulta salva la legge sarda

Respinto il ricorso dello Stato, dichiarati incostituzionali solo alcuni articoli 
Bologna

«Sangue nei polmoni e schiacciamento»

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Fakir, ora altri approfondimenti 