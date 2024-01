Nonna Efisia ha 103 anni 

Efisia Piano guarda la torta con la scritta “103” e sorride compiaciuta. Al Centro anziani di Sardara grande festa per l’ospite più longeva e non solo per età, ma anche perché da ben 15 anni è residente nella struttura. L’ultracentenaria ha attraversato le due guerre mondiali e ha cresciuto 5 figli, quattro emigrati in diversi Paesi del mondo, uno, Vitale, abita in Sardegna, il solo che non ha avuto difficoltà a festeggiare il giorno dell’importante traguardo.

Circondata dai 25 ospiti della casa, dai parenti ha gradito la visita del sindaco, Giorgio Zucca, che, a nome della comunità, le ha regalato un mazzo di fiori. «La nonna di tutti noi - dice la presidente della cooperativa che gestisce la struttura, Michela Tuveri - è stata contenta di trovarsi al centro dell’attenzione, con gli omaggi floreali, i dolcetti e l’immancabile torta con la panna. Ha saputo ringraziarci con un’espressione tenera e dolce e gli immancabili sorrisi». (s. r.)

