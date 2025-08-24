Nonna Delfina compie 102 anni 

Ha spento 102 candeline Delfina Melis, nonnina di Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa. Felice per il nuovo traguardo raggiunto, nonna Delfina ha ricevuto la visita dei suoi cari e festeggiato il compleanno nella Residenza del Parco di Domusnovas, dove vive da qualche anno: torta, addobbi, tanti auguri e sorrisi.

Una vita di lavoro per Delfina che sin da giovane si è dovuta rimboccare le maniche per mandare avanti la famiglia: rimasta vedova a 33 anni, ha lavorato senza sosta per non far mancare nulla ai suoi sei figli continuando la sua esistenza nel piccolo borgo agricolo di Nuraxi Figus, con sacrifici e amore.

Per il suo compleanno numero 102 i figli, i nipoti e tutto lo staff della Residenza del Parco si sono stretti a lei per festeggiarla. (a. pa.)

