Nonna Concetta spegne 101 candeline Grande festa assieme ai tanti parenti 

Grande festa a Senorbì per il compleanno di Concetta Cossu, che ha spento 101 anni candeline. Ha festeggiato con i familiari e con le persone più care, mantenendo la promessa che aveva fatto dodici mesi fa quando - al centenario - aveva dato appuntamento agli invitati per l’anno successivo. «Sarei lieta di festeggiare nello stesso modo anche i 101 anni», aveva detto.

È nata il 6 gennaio 1925 a Gesico, dove a soli quindici anni diventa la prima segretaria d’anagrafe del piccolo Comune della Trexenta, incarico che ha svolto sino al 1948. Nel 1950 si sposa con Dante Collu, capo del deposito munizioni di Gesico, e dall’unione nascono quattro figli: Vanna, Erasmo, Roberto (scomparso nel 2017) e Maria Leila. Si trasferisce con la famiglia a Senorbì nel 1960, portando avanti i suoi interessi di donna colta: ha studiato in privato sino al secondo anno di liceo. L’ultracentenaria è una grande appassionata della lettura.

