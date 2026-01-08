VaiOnline
Senorbì.
09 gennaio 2026 alle 00:13

Nonna Concetta spegne 101 candeline Grande festa assieme ai tanti parenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grande festa a Senorbì per il compleanno di Concetta Cossu, che ha spento 101 anni candeline. Ha festeggiato con i familiari e con le persone più care, mantenendo la promessa che aveva fatto dodici mesi fa quando - al centenario - aveva dato appuntamento agli invitati per l’anno successivo. «Sarei lieta di festeggiare nello stesso modo anche i 101 anni», aveva detto.

È nata il 6 gennaio 1925 a Gesico, dove a soli quindici anni diventa la prima segretaria d’anagrafe del piccolo Comune della Trexenta, incarico che ha svolto sino al 1948. Nel 1950 si sposa con Dante Collu, capo del deposito munizioni di Gesico, e dall’unione nascono quattro figli: Vanna, Erasmo, Roberto (scomparso nel 2017) e Maria Leila. Si trasferisce con la famiglia a Senorbì nel 1960, portando avanti i suoi interessi di donna colta: ha studiato in privato sino al secondo anno di liceo. L’ultracentenaria è una grande appassionata della lettura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la favola di Trepy

Il 19enne, all’esordio, acciuffa la Cremonese all’88’: 2-2 
l nello sport
Disagi su tutte le tratte: «Vagoni nuovi e puliti, ma i tempi sono inaccettabili»

Pendolari, una vita in ritardo «Più facile andare a Roma»

Cronaca di una giornata a bordo con i viaggiatori abituali: «Anni di promesse tradite, il servizio non migliora mai» 
Sara Marci
La polemica

Referendum, alta tensione sulla data

Il Governo vorrebbe fissare al 22 marzo il quesito sulla riforma della Giustizia 
Venezia

«Il 25enne giustiziato dal vigile»

La procura: lo ha sequestrato e portato in un campo, poi il proiettile alla testa 