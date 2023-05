Nonna Cesarina ha 100 anni, Arixi è in festa 

La comunità di Arixi, frazione di Senorbì, in festa per i 100 anni di Cesarina Falqui, per tutti nonna Rina. Nata il 26 maggio 1923, quando Arixi era ancora Comune (restò tale fino al 1927), l’anziana ha festeggiato con i familiari. Figlia di Francesco Falqui (Arixi) e Battistina Boi (Siurgus Donigala), è la secondogenita di sei figli: Antonello, Cesarina, Luigi, Maria Pia, Giampiero e Pasquale. Sono ancora in vita lei e il fratello Giampiero, 96 anni a dicembre. Dopo aver frequentato la scuola professionale per infermieri è stata crocerossina in guerra e, dopo il conflitto, infermiera al San Giovanni di Dio. Ha sposato Pippo Orrù, medico otorinolaringoiatra (è vedova da diversi anni); madre di tre figli, ha abbandonato la professione di infermiera alla nascita del terzo figlio. Sino a 93 anni guidava l’auto e ricamava all’uncinetto. Vive a Cagliari, accudita dai figli Francesca e Domenico. Ieri ha ricevuto la visita dei sindaci di Cagliari Paolo Truzzu e di Senorbì Alessandro Pireddu. (sev. sir.)

