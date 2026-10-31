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Nuxis
01 novembre 2026 alle 00:29

Nonna Bruna, grande festa per i 100 anni 

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A Nuxis, ieri mattina, è stata festeggiata la neo centenaria Bruna Diana. Una targa con dedica donata dall'amministrazione, tanti mazzi di fiori, pasticcini e decorazioni con palloncini sono stati la cornice di una giornata speciale per la festeggiata e tutta la comunità.

Nata a Nuxis il 31 ottobre 1926, la signora Bruna ha un'unica figlia, Rossana, ha sempre lavorato fino al 1975, anno in cui ha deciso di accudire sua mamma, anche lei centenaria.

«Come amministrazione - ha detto il sindaco Romeo Ghilleri - desideriamo esprimere i nostri più sentiti auguri alla nostra centenaria, una preziosa fonte di cultura e storia per il nostro paese. Rivolgiamo i nostri auguri a tutta la famiglia e, soprattutto, continuiamo ad unirci nel dolore e nell'affetto perché la signora Bruna è la nonna dell'indimenticato Dario Melis, il nostro vicesindaco, scomparso prematuramente. È una donna splendida e speriamo di poter festeggiare ancora altri centenari nel nostro paese».

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