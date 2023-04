Nonantanove anni fa la prima partita sarda 

Il 21 aprile 1924 è una data storica per il calcio sardo e per la storia del Cagliari. Quel giorno infatti si disputa la prima partita del campionato federale e in campo scendono il Cagliari e l’Amsicora. La posta in palio a fine torneo, oltre l’ambita coppa federale, è la promozione alla categoria superiore e l’inclusione in un girone a carattere nazionale. Le squadre iscritte al campionato sono tre: oltre al Cagliari, troviamo l’Amsicora e la Torres. La formula prevedeva il classico girone all’italiana (con incontri di andata e ritorno), la gara inaugurale si disputò sul campo del Cagliari, che all’epoca era ancora lo Stallaggio Meloni. Le squadre scendono in campo nella viva attesa del numeroso pubblico. Il derby era andato in scena già alcune volte e la rivalità tra i supporters delle due compagini cominciava a rendere incandescenti gli incontri.

Scendono in campo i fratelli Tonino e Aldo Fradelloni ed il terzino Puligheddu nell’Amsicora, che in seguito, per anni costituiranno parte dell’ossatura del Cagliari. Tra le file dei rossoblù i terzini Argiolas e Picciau, l’allenatore giocatore Colombo e Alberto Figari, ormai autentica bandiera. L’Amsicora gioca con una maglia a strisce rossonere, mentre il Cagliari sfoggia una divisa a strette strisce rossoblu. Il primo tempo fila liscio e le azioni si susseguono da una parte all’altra del campo. Finché nella ripresa, a seguito di un tiro di un attaccante amsicorino, Buson esce dall’area per cercare di far suo il pallone, ma Aldo Fradelloni lo anticipa e conclude in rete. I rossoneri amsicorini esultano, i rossoblu protestano, certi che il pallone non abbia varcato la linea di porta. Nell’indecisione generale l’arbitro non convalida la rete. In quel momento si crea un parapiglia in campo e sugli spalti. L’Amsicora per protesta decide di ritirarsi. L’arbitro riesce a far riprendere l’incontro, ma l’Amsicora non oppone resistenza all’avversario e lascia che Bertari, senza difficoltà realizzi una tripletta. A questo punto, vista la passività degli amsicorini, fischia la fine anticipata dell’incontro. Alla fine del torneo i rossoblu risulteranno campioni regionali, per l’accesso ai campionati nazionali però occorrerà aspettare il 1928.