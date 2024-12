«Non volle essere un agente inglese Lottava per un’Italia  democratica» 

I l socialista Valdo Spini, un lungo cursus honorum nella politica (è stato anche ministro dell’Ambiente), anima del Circolo Fondazione Circolo Rosselli, è il presidente del comitato scientifico Centro Studi Emilio Lussu in occasione delle celebrazioni per il cinquantennale della morte del “Cavaliere dei Rossomori”.

Il socialismo di Emilio Lussu. Come si manifesta e con quali idee?

«Al momento dello scoppio della Prima guerra mondiale, Emilio Lussu è un interventista democratico. Le sue idee si modificano durante la guerra e dopo la sua elezione a deputato per il Partito sardo d’Azione nel 1921 e nel 1924, nel contatto con i socialisti Filippo Turati e Giacomo Matteotti. Ma soprattutto è il rapporto che si instaura con i soldati della Brigata Sassari, in massima parte pastori e contadini, che lo sensibilizza ai gravi problemi sociali della sua terra, la Sardegna e alla necessità di affrontarli».

Il sardismo e il socialismo come si conciliano?

«E qui sta infatti il legame tra sardismo e socialismo. Proprio per la profonda consapevolezza dei problemi sociali della Sardegna e del riscatto dell’Isola sente necessaria un’impostazione socialista anche se connaturata alla specificità sarda. Con il Partito Sardo d’Azione da lui fondato sviluppa un movimento per la distribuzione delle terre e dei pascoli ai contadini e ai pastori. I Sardisti vennero sprezzantemente definiti “rossomori”, rossi per il loro programma politico, mori per i quattro mori del loro simbolo. Nelle elezioni del 1921 il PSd’Az risultò il primo partito della Sardegna conseguendo circa un terzo dei voti: Emilio Lussu viene eletto deputato. Giustizia sociale e autonomia, quindi libertà. Lussu è pronto per l’incontro con Rosselli e il suo socialismo liberale».

L’incontro con Carlo Rosselli quanto è importante per Lussu?

«Avviene al confino di Lipari nel 1927. È un incontro determinante. Tra i due c’è in comune una volontà di azione contro il regime fascista, il rifiuto della rassegnazione alla sconfitta. È nel confino di Lipari che Carlo Rosselli sta scrivendo il suo testo teorico “Socialismo Liberale” ed è questo socialismo che piace a Lussu. Dopo l’evasione e l’arrivo in Francia, Lussu sarà con Rosselli alla fondazione del Movimento di Giustizia e Libertà».

Dopo la morte dei fratelli Rosselli Lussu è chiamato ad assumere la guida di GL. Che cosa succede?

«Carlo Rosselli venne ucciso insieme al fratello Nello in Francia a Bagnoles de l’Orne il 9 giugno 1937. Il 19 giugno si svolsero a Parigi i solenni funerali, cui parteciparono circa 200.000 persone. Lussu è in prima fila con un impermeabile chiaro. Gli si avvicina la vedova di Carlo Rosselli, Marion Cave, che gli dice: “Ora tocca a lei assumere la guida del movimento”. Di fatto però Giustizia e Libertà sarà dispersa per l’occupazione nazista della Francia e dalla costituzione del regime di Vichy. Lussu imprime in quel breve periodo un’impronta nettamente socialista al movimento, che provocherà il distacco di personalità come Gaetano Salvemini e Alberto Tarchiani. Nel 1942 verrà fondato clandestinamente a Roma il Partito d’Azione da Ugo La Malfa, Guido Calogero, Piero Calamandrei. Rientrato in Italia dopo 25 luglio 1943, Lussu vi porta l’adesione di “Giustizia e Libertà”».

Il valore dello scrittore Emilio Lussu.

«Lussu è uno scrittore di valenza europea (i suoi libri vengono tradotti in più lingue). Straordinario per capacità di sintesi e per l’espressività delle sue parole nella descrizione dei fatti. Accompagna il suo scrivere spesso una tagliente ironia. “Un anno sull’Altipiano” e “Marcia su Roma e dintorni”, scritti in esilio, sono due opere letteraria che di fatto vengono a descrivere due importanti periodi storici come la Prima guerra mondiale e l’avvento del fascismo».

“Diplomazia clandestina”, di cui lei ha curato la prefazione della nuova edizione. Che cosa c'è in questo libro?

«“Diplomazia clandestina” oltre ad illustrare le vicende del Movimento di Giustizia e Libertà dopo la morte di Carlo Rosselli, ci offre la dimostrazione del patriottismo di Emilio Lussu. Nel 1942 si reca a Londra con la moglie Joyce Salvadori, per incontri politici al massimo livello. Si vuole da lui che si rechi in Sardegna e la faccia insorgere contro il governo fascista facendo leva sulla sua popolarità tra gli ex combattenti. Gli ufficiali dei servizi segreti britannici gli consegnano una valigia il cui doppio fondo è stato riempito di sterline. Ma Lussu chiede una dichiarazione politica del governo Churchill sul rispetto dell’Italia e della sua integrità territoriale, senza pregiudizio per le sorti delle colonie. Non ottenendo questa dichiarazione, restituisce i soldi. Non accetta nemmeno che gli venga pagata la pensione in cui la coppia soggiornava, e torna in Francia nella clandestinità. Lussu non era disposto ad essere un agente inglese: voleva essere il rappresentante riconosciuto di una nuova Italia democratica».

Quale è la sua eredità?

«L’eredità di Lussu è quanto mai attuale: patriottismo e autonomia regionale, giustizia sociale e libertà, democrazia e socialismo, è il momento di levare in alto queste bandiere e di raccogliere intorno ad esse un movimento di partecipazione politica che valga a sconfiggere assenteismi e pessimismi».