«Non volevo ucciderlo» 

«Non volevo uccidere Unida, non sono tornato a casa per prendere il tubo di ferro con l’intenzione di ammazzarlo. Sono stato provocato e mi stavo difendendo»: Fabio Malu parla di fronte alla giudice Caterina Interlandi. Parla e ogni tanto piange, la pm Sara Martino gli legge il capo di imputazione che lo gela, omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Davide Unida, 36 anni, è morto qualche giorno dopo il litigio con Malu, nella piazza dove si affaccia il Comune di Luras. E Malu, 31 anni, dopo l’udienza di convalida (tenuta davanti alla gip di Tempio, Caterina Interlandi) è stato riportato a Bancali, in carcere. Due esistenze distrutte per una guerra assurda, combattuta in paese da dieci anni ha spiegato Malu alla giudice. Uno stillicidio di minacce, dispetti e aggressioni, finito a sprangate. Sabato scorso, prima di affrontarsi in strada, forse Unida e Malu neanche avevano ben chiaro perché tutto è iniziato. Ieri pomeriggio il presunto omicida, difeso dagli avvocati Filippo Orecchioni e Salvatore Diana, rispondendo alle domande della gip ha capito che non si può morire così e non si può finire in prigione così. La gip Interlandi, accogliendo le richieste di Sara Martino, ha convalidato l’arresto effettuato dai Carabinieri di Tempio e disposto per Malu la custodia cautelare in carcere.

Una tragedia evitabile?

La domanda che da giorni gira attorno all’omicidio di Luras è questa: Davide Unida poteva essere salvato? Le risposte di Malu alla gip aggiungono argomenti alla tesi di una tragedia annunciata ed evitabile. Malu, seppure dal suo punto di vista, ha confermato la decennale “contesa” con la vittima. L’uomo ha detto: «A gennaio Unida ha tentato di investirmi con la macchina e ho chiamato i Carabinieri». La circostanza è tutta da verificare, ma è vero che da mesi tra i due la tensione era salita alle stelle. Unida si sentiva perseguitato, Malu (stando ad alcune denunce) si presentava davanti a casa sua. I Carabinieri avevano chiesto misure per evitare il peggio, mai adottate dai magistrati. E il legale della famiglia Unida, l’avvocato Sergio Milia, sta verificando anche questa circostanza.

Le ferite

Ieri il medico legale Salvatore Lorenzoni ha effettuato l’autospia sul corpo della vittima. Sono state rilevate numerose gravissime ferite e traumi alla testa, compatibili con le “sprangate”. Ma c’è anche una ferita che potrebbe essere stata causata da una caduta. Il consulente si è preso 60 giorni di tempo per rispondere alla domande del pm sulle cause del decesso.

RIPRODUZIONE RISERVATA