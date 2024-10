«Non volevo uccidere nessuno» 

«Non volevo ammazzare nessuno, ho sentito la mia cagnolina Nora piangere e sono corso da lei. Ma il terreno era in pendenza, sono caduto come una pera cotta e dal fucile è partito un colpo». Roberto Usai, camionista 41enne di San Gavino, è accusato di tentato omicidio per aver ferito alla gamba con una fucilata Efisio Selis, 57enne di Tuili. Ieri mattina, accompagnato dal difensore Carlo Monaldi, Usai è comparso in tribunale per l’udienza di convalida e davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere. In serata, però, al telefono racconta quanto è accaduto domenica a Monte Aru, nelle campagne di Tuili, nei minuti che hanno preceduto il suo arresto. Subito dopo la battuta di caccia, per difendere la sua Nora che – in base alla ricostruzione dei carabinieri – era stata colpita con un bastone perché beveva da una vasca, ha sparato al proprietario del terreno.

La cronaca

«Noi cacciatori spesso siamo visti come persone che maltrattano gli animali, posso assicurare che non è il mio caso. Io sono molto affezionato alla mia Nora, una gordon setter di 9 anni che ha già qualche problema di salute. Domenica l’ho sentita piangere, ho provato a chiamarla con il fischietto, come faccio sempre, ma lei non tornava da me. La sentivo guaire e allora sono corso a vedere cosa stesse accadendo. L’hanno bastonata più volte perché stava bevendo da una vasca. Io non volevo sparare, stavo correndo, c’era una forte pendenza, sono caduto e dal fucile è partito un colpo che ha raggiunto il signor Selis».

Le indagini

Sul posto domenica sono intervenuti i carabinieri della stazione di Barumini, quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Sanluri e i soccorritori che hanno trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale di San Gavino dove gli sono stati assegnati 15 giorni di cure. Per Usai, dopo la perquisizione domiciliare e le verifiche sul fucile calibro 12 che risulta regolarmente detenuto, sono scattati i domiciliari con l’accusa di tentato omicidio. Ieri mattina il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha ridotto la misura concedendogli l’obbligo di dimora. In attesa degli sviluppi sul fronte giudiziario, Usai pensa alla piccola Nora. «È stata portata subito da un veterinario per le bastonate ricevute, l’hanno sottoposta a un’ecografia e ad altri esami e ora siamo in attesa dei risultati».

