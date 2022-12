«Non volevo Masih a casa mia» 

«Vivevamo in uno stato di allerta», ha detto Lorenzo Farci in aula. Il ragazzo ha descritto i giorni precedenti il Natale del 2019. Sapeva della relazione tra la madre e Masih, ma Lorenzo aveva chiesto espressamente che per i giorni della sua permanenza a Tortolì il carrozziere lasciasse l’abitazione: «Volevo godermi la famiglia», ha detto. Evidentemente quella presenza non era gradita. Ne parlarono a cena, in presenza di Masih. Che non accolse bene l’invito di lasciare la casa. Intorno alla tavola imbandita Lorenzo e Mirko capirono quanto possessivo fosse Masih. Che era diventato un incubo. Mirko aveva anche ridotto le sue uscite, limitando la vita sociale. Aveva paura.

Ieri mattina Lorenzo Farci, 24 anni, ha testimoniato davanti ai giudici della Corte d’Assise di Cagliari. Lorenzo Farci, parte civile insieme ad altri componenti della famiglia, ha risposto alle domande del suo avvocato di fiducia, Marcello Caddori, nel corso dell’udienza in cui il presidente della Corte, Giovanni Massidda, ha dichiarato chiusa l’istruttoria e fissato al primo febbraio la discussione per tutte le parti.

Lorenzo e Mirko Farci temevano Shahid Masih. I due fratelli, figli di Paola Piras, vivevano nell’ansia e nel terrore. Avevano paura che il 30enne pakistano potesse reiterare le violenze nei confronti della donna, con la quale aveva avuto una relazione. La preoccupazione era talmente alta che i due ragazzi avevano adottato alcuni accorgimenti per tutelare mamma Paola, soprattutto dopo che lei aveva denunciato il suo compagno, il quale non si rassegnava alla conclusione del rapporto.

La testimonianza

«Vivevamo in uno stato di allerta», ha detto Lorenzo Farci in aula. Il ragazzo ha descritto i giorni precedenti il Natale del 2019. Sapeva della relazione tra la madre e Masih, ma Lorenzo aveva chiesto espressamente che per i giorni della sua permanenza a Tortolì il carrozziere lasciasse l’abitazione: «Volevo godermi la famiglia», ha detto. Evidentemente quella presenza non era gradita. Ne parlarono a cena, in presenza di Masih. Che non accolse bene l’invito di lasciare la casa. Intorno alla tavola imbandita Lorenzo e Mirko capirono quanto possessivo fosse Masih. Che era diventato un incubo. Mirko aveva anche ridotto le sue uscite, limitando la vita sociale. Aveva paura.

Niente perizia

La Corte ha sentito anche lo psichiatra Antonio Canu che ha sottoposto a una visita specialistica in carcere il presunto killer. In lui avrebbe riscontrato un disturbo della personalità paranoide ma la Corte non ha disposto la perizia psichiatrica. È stato sentito anche Tarik Adil, amico di Masih, citato dall’avvocato dell’imputato, Federico Delitala. Lui, insieme a un’altra persona poi deceduta, aveva trascorso la sera precedente insieme al pakistano. «Aveva bevuto almeno tre birre, non mi sono accorto che fosse uscito di casa con un coltello». Paola Piras non era in aula, c’era invece l’imputato. La donna e i familiari sono parte civile con gli avvocati Marcello Caddori, Paolo Pilia, Maurizio Corda e Maurizio Mereu.

