«Io non volevo andare nella casa di Ciro Grillo, preferivo andare da un’altra persona, l’idea è stata della mia amica che ha anche insistito. Alla fine ci siamo andate, non ho voluto contrariarla perché ero sua ospite»: è un altro passaggio importante della deposizione della ragazza che il 16 luglio del 2019 era insieme alla presunta vittima dello stupro contestato a Grillo ed altri tre giovani. Ieri a Tempio, la studentessa milanese, citata come teste dal pm Gregorio Capasso, ha parlato per quasi quattro ore rispondendo alle domande delle difese. La sensazione è di una presa di distanza dalla ragazza che sarebbe stata violentata. La testimone, tirando le somme delle due udienze, ha smentito in più punti l’amica, confermando passo per passo quanto già dichiarato ai Carabinieri. Anche sulla scelta di seguire Ciro Grillo nella sua abitazione. «Io avrei preferito andare a casa di una ragazza che ci aveva offerto ospitalità»: sono state queste le parole della teste. La ragazza ha smentito la presunta vittima sulla circostanza del taxi preso dopo il presunto stupro. Secondo la giovane che sarebbe stata violentata, il taxi venne chiamato da Arzachena e prese le ragazze a Porto Cervo per portarle al Porto Pollo, invece la testimone ha detto che furono Ciro Grillo e Francesco Corsiglia a portarle ad Arzachena. La presunta vittima ha negato il bacio con Grillo, confermato dall’amica. Inoltre la teste ha escluso che l’amica avesse dei lividi sul corpo.

«Perché è salita in auto?»

La testimone si è trovata oggettivamente in difficoltà rispondendo alle domande degli avvocati Antonella Cuccureddu e Mariano Mameli. In particolare quando le è stato chiesto perché, dopo avere saputo dall’amica che era stata violentata, è salita comunque in auto con quelli che venivano indicati come due dei responsabili dello stupro. L’avvocata Antonella Cuccureddu, legale di Francesco Corsiglia, ha fatto notare alla teste che i due, per come apparivano in quel momento, avrebbero potuto anche fare del male a lei e all’amica, per garantirsi l’impunità. La ragazza ha detto che non decideva e che se una cosa andava bene all’amica, andava bene anche a lei. Una non risposta che ha lasciato tutti perplessi. Mentre la teste ha spiegato con precisione che nessuno quella sera poteva essere definito ubriaco.

Audizione protetta?

I legali della presunta vittima dello stupro hanno annunciato che potrebbero chiedere l’audizione protetta (con l’ausilio di uno psicologo) della ragazza. Una forma di deposizione bocciata dalle difese, che vogliono un controesame vero (si parte il 7 novembre).

