«Non volevano pagare: colpito a un ginocchio dall’auto di due turisti» 

«Per fortuna quell’auto mi ha colpito il ginocchio sano, nell’altro sono stato operato per ben quattro volte»: Alberto Corona, 29 anni, di Arbus, addetto al parcheggio di Funtanazza, cerca di trovare almeno un aspetto positivo nella lite che ieri si è scatenata nella nota località della Costa Verde per il mancato pagamento della sosta.

All’ingresso di un’area privata, di proprietà dell’ex presidente della Regione, Renato Soru, adibita a parcheggio, c’è una sbarra. «Un cartello – fa presente Corona – indica che l’accesso è consentito dopo aver pagato il biglietto per la sosta. Approfittando della barra sollevata, un’auto è entrata: ho fatto cenno al conducente di fermarsi ma ha tirato dritto. Non ho seguito l’auto perché quello è l’unico punto di accesso: avremmo chiarito all’uscita».

Quando l’auto è tornato indietro, è scoppiata la lite: «Mi sono fermato in mezzo alla strada per bloccarla. Per tutta risposta il conducente mi ha spinto con l’auto, colpendomi a un ginocchio. Mi sono appoggiato per non cadere. L’automobilista e i passeggeri, un uomo e una donna (turisti continentali, a giudicare dall’accento), hanno cominciato a insultarmi: sostenevano che la spiaggia è libera, che non ero autorizzato, di spostarmi per il mio bene e altro ancora». I litiganti hanno concordato di abbassare la sbarra e chiamare i carabinieri per dirimere la questione. Quando i militari della stazione estiva di Torre dei Corsari sono giunti sul posto la lite era cessata e il biglietto era stato pagato. «Fatti simili – conclude amareggiato Corona – si ripetono spesso».

Dopo l’episodio il gestore del servizio, Alessio Mattana, ha chiuso il parcheggio per il resto della giornata. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA