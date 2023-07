Non voleva uccidere Piroddi, il pg chiede 6 mesi per Loi 

L'omicidio non sarebbe andato oltre le intenzioni, ma sarebbe un evento proprio non voluto. La condanna di Daniel Loi, 21 anni, di Bari Sardo, a 6 mesi di reclusione per omicidio colposo, è stata sollecitata dal procuratore generale Luigi Patronaggio nel processo d’appello per la morte di Massimo Piroddi, fabbro di 43 anni, suo compaesano, avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 gennaio del 2020. Ieri mattina, davanti alla Corte d’assise d’appello di Cagliari, il rappresentante dell’accusa ha chiesto dunque la parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato il giovane a 3 anni e 4 mesi per omicidio preterintenzionale. Il pg ha sollecitato la derubricazione a omicidio colposo.

Difeso dall’avvocato Francesco Serrau, in primo grado l’imputato si era visto riconoscere già l'attenuante della provocazione e quelle generiche. Al culmine del falò di Sant'Antonio, rito che come di consueto inaugura le manifestazioni allegoriche, da queste parti vissute con la più alta nobiltà, un diverbio al chiaro di luna era terminato in tragedia con la morte di Massimo Piroddi. Secondo la ricostruzione dei militari della compagnia di Lanusei, intervenuti subito dopo il fatto, Loi e Piroddi avevano discusso sui gradini che aprono verso il bar Al Panino, in corso Vittorio Emanuele. La famiglia della vittima si è costituita parte civile con i legali Paolo Pilia e Marzia Graziano. Il 29 settembre è prevista la sentenza.

