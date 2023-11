«Non voleva che si laureasse» 

Vigonovo. Giulia Cecchettin non doveva arrivare al giorno della laurea in Ingegneria biomedica, prevista per oggi, perché questo avrebbe significato un punto di non ritorno nel rapporto con l'ex fidanzato Filippo Turetta, visto che la 22enne sarebbe rientrata a Vigonovo solo nei fine settimana. È l'ipotesi che sta prendendo piede per spiegare la sparizione dei due ragazzi.

Una convinzione che Elisa Camerotto, la zia di Giulia, esterna senza reticenze. «Filippo non era contento che Giulia si laureasse - dice - perché temeva che si potesse allontanare da lui». La donna delinea un'immagine non edificante del ragazzo, meno brillante della ex negli studi e con il quale la nipote aveva interrotto da mesi il rapporto sentimentale. «Era molto possessivo e giocava con lei ricattandola emotivamente per continuare a vederla. Lei era buona e cedeva perché sapeva che lui era tanto solo e calcava molto su questo fatto dicendo “se te ne vai anche tu io non ho più nessuno'”».

Un rapporto del 22enne ossessivamente morboso, tanto che, ripete la zia, «si mostrava felice solo quando era con lei». L'iter per la laurea di Giulia è ora congelato perché la ragazza non aveva completato l'ultimo step amministrativo, quello dell'inserimento dell'ultima versione della sua tesi nel sistema dell'Università di Padova. Mentre i Carabinieri definiscono anche i minimi particolari del quadro psicologico della ex coppia, continuano gli accertamenti e le ricerche. I familiari più stretti della ragazza - lo zio, il padre e i due fratelli - sono stati sentiti in caserma per ore. Con la dignità e la calma apparente che lo ha sempre contraddistinto, papà Gino non si è sottratto ai giornalisti alla fine dell'audizione: «Sto aiutando in tutti i modi i Carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire».

I militari hanno acquisito dal padre un portatile che la figlia aveva a casa mentre pare che Giulia avesse con sè la sera della cena con Filippo un altro computer con il quale stava rileggendo l'ultima versione della tesi, mai inviata all'Università. Sono continuate le ricerche della Fiat Punto nera sulla quale Filippo ha fatto salire Giulia. Scandagliati dall'alto i corsi d'acqua del Veneziano e del Trevigiano.

RIPRODUZIONE RISERVATA