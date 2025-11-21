VaiOnline
Orosei.
22 novembre 2025 alle 00:43

«Non voglio  illudermi ancora» 

Le ossa ritrovate mercoledì ai piedi del Tuttavista sono state già trasferite ai Ris di Cagliari. Saranno gli specialisti a stabilire, attraverso il Dna, se quei frammenti appartengono a Irene Cristinzio, l’ex professoressa di Orosei scomparsa l’11 luglio del 2013. La famiglia attende, sospesa. La figlia Nicoletta Nanni, contattata dopo la notizia, racconta ore di emozioni contrastanti: «Non so niente, l’ho appreso dai giornali. Ho sentito i carabinieri che mi hanno confermato il ritrovamento. Da un lato sto sollevando un muro, non voglio illudermi. Ho paura di scottarmi: se non ci fossero novità neanche stavolta…».

I dubbi sono tanti, come gli interrogativi. La figlia, infatti, esclude che Irene, in quella mattina, possa aver scelto spontaneamente di andare così lontano. Tra gli investigatori c’è prudenza. «Il monte Tuttavista non era frequentato da mamma. La sua camminata era nei posti vicino al paese. Non avrebbe avuto motivo di andare lì. È un posto dove si va per un’escursione, non per una passeggiata mattutina - spiega Nicoletta - non ci vai senza motivo». Se il Dna dovesse confermare l’identità «posso solo immaginare che possa essere stata portata lì, non andata volontariamente». Il ritrovamento è avvenuto in una piccola rientranza naturale, coperta e riparata da sole e acqua. Le ossa, erano molto rovinate. E mancava un elemento fondamentale: il cranio. Per questo la prudenza è assoluta. Ora tutto è affidato agli esami dei Ris: solo il Dna potrà sciogliere il mistero. La Baronia trattiene il fiato. E una figlia, per ora, sceglie la cautela: «Non voglio illudermi. Aspettiamo».

